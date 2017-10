V Domu Trenta odprtje raziskovalnega laboratorija

Bovec, 20. oktobra - V Domu Trenta bodo danes odprli raziskovalni laboratorij, ki sta ga vzpostavila Zveza za tehnično kulturo Slovenije in Javni zavod Triglavski narodni park ob sodelovanju z ljubljansko fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Laboratorij bo del naravoslovne postaje za raziskavo okolja s poudarkom na varstvu narave in ekologiji rastlin.