Los Angeles Dodgers prvič po letu 1988 v finalu MLB

Los Angeles, 20. oktobra - Baseballisti Los Angeles Dodgers so sinoči na peti tekmi finala nacionalne lige z 11:1 premagali lanske zgodovinske zmagovalce lige MLB, Chicago Cubs, in se prvič po letu 1988, ko so tudi osvojili naslov, uvrstili v finale. Za preboj v tako imenovan world series so Chicago v boju na štiri zmage izločili s 4:1.