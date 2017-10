Dnevnik: Nihče ni kriv za tragedijo pod Roglo

Celje, 20. oktobra - Po tragični smrti treh mladih, ki so se v apartmaju pod Roglo zastrupili z ogljikovim monoksidom zaradi hkratnega delovanja plinske in kaminske peči, je prvostopenjska sodba, v kateri sta bila lastnik apartmaja Ernest Plesnik in član komisije za tehnični pregled Stanislav Dečman oproščena krivde, zdaj postala pravnomočna, danes poroča Dnevnik.