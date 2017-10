Maribor bo gostil jugovzhodno evropsko poslovno srečanje

Maribor, 22. oktobra - Maribor bo v torek in sredo gostil jugovzhodno evropsko poslovno B2B srečanje SEEmeet Slovenia 2017, ki se ga bo udeležilo več kot 120 podjetij iz 13 držav. Gre za projekt, ki si ga leta 2014 začeli v Radencih, njegov cilj pa je ponuditi platformo za nadgradnjo poslovnih povezav in povezovanje novih poslovnih parterjev in priložnosti.