Ljubljana, 20. oktobra - Hokejisti Tampa Bay Lightning so v severnoameriški ligi NHL vknjižili novo zmago, s katero so se povzpeli na vrh prvenstva. Na gostovanju v Ohiu pri Columbus Blue Jackets so slavili z 2:0. Oba zadetka za goste je dosegel 19-letni novinec v ligi NHL, branilec Mihail Sergačev.