Zadnji prešteti glasovi niso spremenili izida volitev v Avstriji

Dunaj, 20. oktobra - Zadnji prešteti glasovi niso spremenili izida parlamentarnih volitev v Avstriji. Končni izidi, ki jih je v četrtek zvečer objavilo avstrijsko notranje ministrstvo, so potrdili zmago ljudske stranke (ÖVP), sledijo socialdemokrati (SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ). V parlament sta se uvrstili še stranki Neos in Lista Pilz.