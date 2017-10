Klemenčič po zavrnitvi novele zakona o kazenskem postopku: Zgodba ni končana

Ljubljana, 19. oktobra - Glede na dogajanje v zadnjih mesecih padec novele zakona o kazenskem postopku po besedah ministra Gorana Klemenčiča ni nepričakovan, a zgodba ni končana. "Slovenija potrebuje bolj učinkovite in bolj transparentne kazenske postopke in dokler bom minister, se bom za to zavzemal," je dejal za STA po tistem, ko so poslanci zavrnili novelo.