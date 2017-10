Tusk: Ni prostora za posredovanje EU glede katalonskega vprašanja

Bruselj, 19. oktobra - Institucije in članice EU so jasno povedale, da ni prostora za kakršno koli posredovanje, pobudo ali ukrepanje glede katalonskega vprašanja, je danes v Bruslju poudaril predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. "Vsak od nas ima svoja čustva, mnenja in ocene, a uradno ni prostora za posredovanje EU," je dejal.