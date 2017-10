Finance: Za samo en krog. Za Pahorja. (20. 10.)

Ljubljana, 19. oktobra - Za vse skupaj bi bilo najbolj pametno in koristno, da se predsedniška tekma konča to nedeljo. Prvič, državni proračun bo prihranil okoli dva milijona evrov. In drugič, občutek imam, da je ta predvolilna kampanja vsem že kar malce odveč, v Financah piše Jurij Šimac.