Evropske borze navzdol; nafta cenejša, evro krepkejši

London/Frankfurt/Pariz, 19. oktobra - Pomembnejše borze v Evropi so današnje trgovanje večinoma končale s padcem. Rast so presekale objave poslovnih poročil in makroekonomskih podatkov, ki dajejo mešane signale, ter zaskrbljenost zaradi politične krize v Španiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, evro pa okrepil.