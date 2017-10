Sveženj obrambne zakonodaje z zadostno večino v drugo branje

Ljubljana, 19. oktobra - Poslanke in poslanci so danes s 55 glasovi za in šestimi proti s potrebno dvotretjinsko večino prisotnih poslancev potrdili, da je predlog zakona o obrambi primeren za nadaljnjo obravnavo. Za zakon o službi v Slovenski vojski pa so takšen sklep sprejeli s 55 glasovi za in brez glasu proti. Bolj vprašljiva je podpora zakonodaji v drugem branju.