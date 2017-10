V Španskih borcih nocoj premiera lutkovne predstave Prva ljubezen

Ljubljana, 21. oktobra - V Mali dvorani kulturnega centra Španski borci v Mostah bo drevi premiera lutkovne predstave Prva ljubezen. Nastala je po slikanici avtorja Braneta Mozetiča, v kateri nastopata šestletni deček in njegov prijatelj Drejček, med katerima vzklije ljubezen. Zgodbo, ki odpira vprašanje o ljubezni do istega spola, je priredila in režirala Alenka Pirjevec.