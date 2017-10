Socialni partnerji danes o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 20. oktobra - Člani Ekonomsko-socialnega sveta bodo danes obravnavali predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo šel danes tudi v javno obravnavo. Gre za nov zakon, s katerim želijo zagotoviti integrirano dolgotrajno oskrbo in odpraviti razmejitve na socialne in zdravstvene storitve na tem področju. Predvideno pa je tudi novo obvezno zavarovanje za to področje.