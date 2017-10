Indeksi na newyorških borzah uvodoma sestopili z rekordnih vrednosti

New York, 19. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so uvodoma zdrsnili pod gladino. Vlagatelji spremljajo poslovna poročila podjetij, na trgu pa je odmevalo tudi poročilo ameriškega ministrstva za delo o številu novih zahtevkov za nadomestila za primer brezposelnosti. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji zaskrbljeni tudi zaradi razmer v Španiji.