Tedenski pregled - Slovenija od 20. do 26. 10.

Ljubljana, 27. oktobra - Teden je minil v znamenju predsedniških volitev, ki v prvem krogu niso prinesle zmagovalca, v drugi krog pa so volivci poslali Boruta Pahorja in Marjana Šarca. Novice iz športnega sveta so bile tokrat slabe, saj se je alpska smučarka Ilka Štuhec hudo poškodovala, biatlonko Tejo Gregorin pa so suspendirali zaradi suma jemanja dopinga.