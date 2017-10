Tedenski pregled - svet od 20. do 26. 10.

Ljubljana, 27. oktobra - Španska vlada se je odločila za ukrepanje proti oblastem v Kataloniji. V Avstriji so stekla pogajanja o oblikovanju vlade med ljudsko stranko in svobodnjaki, na volitvah na Češkem so slavili populisti. Japonski premier Shinzo Abe si je zagotovil nov mandat, na Kitajskem pa je predsednik XI Jinping utrdil svoje vodstvo.