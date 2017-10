Novogoriška občina s partnerji o javno-zasebnem partnerstvu revitalizacije zgodovinskih stavb

Nova Gorica, 19. oktobra - V Novi Gorici so pripravili dvodnevno srečanje partnerjev mednarodnega projekta Restaura, na katerem so partnerji s Poljske, Slovenije, Hrvaške in Slovaške pregledali dosedanje aktivnosti in načrtovali prihodnje na področju učinkovite uporabe javno-zasebnega partnerstva za revitalizacijo zgodovinskih stavb v srednjeevropskih državah.