Ministrski predsedniki nemških dežel za hitrejšo deportacijo migrantov kriminalcev

Saarbrücken, 19. oktobra - Ministrski predsedniki nemških dežel so se danes zavzeli za hitrejšo in bolj dosledno deportacijo kriminalnih prosilcev za azil, saj naj bi po njihovem ogrožali varnost državljanov. Strinjali pa so se tudi, da bi morala Nemčija in njene dežele bolj tesno sodelovati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.