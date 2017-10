Na sejmu inovativnih digitalnih rešitev v Celju danes blockchain srečanje

Celje, 20. oktobra - V sklopu sejma inovativnih digitalnih rešitev, ki od četrtka do sobote poteka v Celju, bo danes potekalo srečanje z naslovom EU blockchain meetup. Na njem bodo med drugim prisotni predstavniki podjetij s področja blockchain tehnologij in predstavniki držav EU, ki želijo postati prijazne do tovrstnih podjetij.