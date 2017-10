Zveza veteranov vojne za Slovenijo za predsednika republike z moralno pokončnostjo

Ljubljana, 19. oktobra - V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo pozivajo volivce, da v nedeljo volijo tiste predsedniške kandidate, ki so s svojim dosedanjim delom, moralno pokončnostjo in obnašanjem dokazali polno osebno integriteto ter so prepoznani kot pošteni in zaupanja vredni. Menijo, da vodenje države na način, ki je pahnil v revščino na tisoče, zahteva jasno obsodbo.