Nemški liberalci in Zeleni na prvem srečanju iščejo skupne točke

Berlin, 19. oktobra - Dan po prvih ločenih uvodnih srečanjih s konservativno unijo CDU in CSU so se danes prvič za isto mizo usedli tudi predstavniki liberalcev (FDP) in Zelenih, da se pogovorijo o možnem oblikovanju jamajške koalicije. Na dnevnem redu je iskanje skupnih točk pred uradnim začetkom pogajanj v petek, ko se bodo prvič sestale vse štiri stranke.