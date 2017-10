Nesreča na gorenjski avtocesti brez hujših posledic; našli tudi psa

Lesce, 19. oktobra - Gorenjska avtocesta je po prometni nesreči, ki se je zgodila pri galeriji Moste v smeri Lesc, spet normalno prevozna. Ovire na cesti so že odstranili, prav tako so našli psa, ki je med nesrečo padel iz vozila in za katerega so domnevali, da bi se lahko zadrževal na avtocesti.