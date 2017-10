Konjiški policisti zasegli več orožja in konoplje

Slovenske Konjice, 19. oktobra - Konjiški policisti so v torek prijeli moška, stara 67 in 35 let, pri katerih so v hišni preiskavi našli več kosov orožja in večjo količino prepovedane konoplje. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so moška v sredo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zoper oba odredil sodno pridržanje.