Predsedniški kandidati odgovarjali tudi na vprašanja ZPMS o mladih

Ljubljana, 19. oktobra - Predsedniškim kandidatom so vprašanja zastavili tudi pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Med drugim so odgovarjali o motivaciji mladih za večjo politično participacijo, kjer so večinoma navajali pomen vzgoje in povrnitve zaupanja v politiko. Odhodi mladih v tujino pa zanje niso problematični, dokler se mladi tudi vračajo domov.