Najtežje zaposljivim kmalu na voljo Učne delavnice

Ljubljana, 19. oktobra - Ministrstvo za delo in zavod za zaposlovanje sta danes podpisala pogodbo za izvedbo programa Učne delavnice, s katerim želijo na trg dela vključiti najbolj ranljive in najtežje zaposljive skupine brezposelnih. Za obdobje do leta 2022 so za izvedbo programa namenili dobrih 16 milijonov evrov, od tega 12,9 milijona evrov evropskih sredstev.