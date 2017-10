V Sloveniji 99 odstotkov vode za javni vodovod iz podzemnih virov

Ljubljana, 22. oktobra - V Sloveniji so lani za javni vodovod načrpali za 1,6 odstotka manj vode kot leto prej, skoraj vso (99,1 odstotka) pa so načrpali iz podzemnih virov. Gospodinjstva so porabila približno enako količino vode kot leto prej, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih pa so jo porabili za 0,8 odstotka več kot leta 2015.