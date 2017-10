Dewesoft letošnja Delova podjetniška zvezda

Ljubljana, 19. oktobra - Delova podjetniška zvezda 2017 je Dewesoft. Trboveljsko podjetje, nagrado je prejelo na drevišnji slovesnosti, je komisijo prepričalo s hitro rastjo in odličnim finančnim poslovanjem, usmerjenostjo v raziskave in razvoj, osvajanjem svetovnih trgov, potencialom, ambiciozno vizijo in družbeno odgovornostjo, so poudarili na Delu.