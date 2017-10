V Velenju slovenska premiera projekta Balkan Dance Project Vol. 3

Velenje, 19. oktobra - V Domu kulture Velenje bo drevi ob 19. uri slovenska premiera mednarodnega plesnega projekta Balkan Dance Project Vol. 3. Plesni triptih, v katerem sodelujejo trije koreografi in šest plesalcev, bo z gibi modernega baleta osvetlil literarne junake, ki so zaznamovali kulturo jugoslovanskega prostora, so sporočili iz Festivala Velenje.