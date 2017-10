Svet Evrope zaskrbljen zaradi zapiranja migrantov na Madžarskem

Strasbourg, 19. oktobra - Svet Evrope (SE) je danes izrazil zaskrbljenost zaradi razmer za migrante na Madžarskem, ki so jim v tranzitnih conah Röszke in Tompa na meji s Srbijo praktično odvzeli svobodo. Ob tem pa so v SE pohvalili srbske oblasti za njihov "resnično humanitaren pristop" v begunski krizi, a dodali, da so vendarle potrebne še izboljšave.