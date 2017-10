Podpisali sporazum o sodelovanju pri uporabi in upravljanju velodroma v Češči vasi

Novo mesto, 19. oktobra - Novomeška občina, ki si prizadeva za prenovo, pokritje in nadgradnjo pred 20 leti zgrajenega kolesarskega velodroma v Češči vasi v mednarodni večpanožni olimpijski vadbeni center, je danes z več športnimi zvezami in olimpijskim komitejem podpisala protokol o sodelovanju in njegovem upravljanju.