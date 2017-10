Unileverjeve prihodke oklestili orkani in močan evro

Haag, 19. oktobra - Nizozemski proizvajalec prehranskih izdelkov in izdelkov za široko potrošnjo Unilever je v tretjem četrtletju zabeležil 13,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 1,6 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. V podjetju padec pripisujejo močnemu evru in izpadu na trgu ZDA, ki so ga povzročili orkani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.