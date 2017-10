Bistričani del projekta za več Evrope na podeželju

Slovenska Bistrica, 19. oktobra - Razvojno informacijski center (RIC) Slovenska Bistrica je danes kot vodilni partner predstavil mednarodni projekt Evropska mreža za kohezijo in solidarnost na podeželju (ENSURE). Kot je povedal vodja omenjenega projekta Tomaž Repnik, so partnerji uspešno prestali merila Evropske komisije in jih zdaj čaka dveletno sodelovanje.