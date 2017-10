V antologiji Kaj se komu sanja zbrani literarni junaki Polonce Kovač

Ljubljana, 19. oktobra - Pri Mladinski knjigi so danes predstavili antologijo pisateljice za otroke in mladino ter prevajalke Polonce Kovač z naslovom Kaj se komu sanja. V njej so zbrane njene pravljično fantastične in realistične pripovedi ter leposlovno-poučna dela. Na kupu so tako številni literarni junaki, od zverinic z Večne poti do psička Pafija, Andrejev in Uršk.