Društvo Iskra ministrstvu predalo javno pismo proti krčenju študentskih pravic

Ljubljana, 19. oktobra - Predstavniki Društva Iskra so danes pred poslopjem ministrstva za izobraževanje, znanost in šport državnemu sekretarju Tomažu Bohu in direktorju direktorata za visoko šolstvo Stojanu Sorčanu predali javno pismo, v katerem opozarjajo na krčenje študentskih pravic, ki so ga povzročile zadnje spremembe zakona o visokem šolstvu.