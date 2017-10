Možganska kap tretji vzrok smrtnosti in prvi invalidnosti v Sloveniji

Ljubljana, 19. oktobra - Za možgansko kapjo v Sloveniji zboli okoli 4000 ljudi na leto. Čeprav gre za tretji vzrok smrtnosti in prvi vzrok invalidnosti pri nas, ki za sabo nosi visoke stroške zdravljenja in posredne stroške, se za preventivo te bolezni namenja razmeroma malo denarja, so ob današnjem dnevu možganske kapi opozorili v društvu za zdravje srca in ožilja.