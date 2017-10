Bach: številni ruski dopinški postopki iz Sočija naj bi bili končani novembra

Berlin, 19. oktobra - Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je dejal, da naj bi bili številni ruski dopinški postopki iz zimskih olimpijskih iger leta 2014 v Sočiju končani in izsledki tako tudi objavljeni novembra letos. To je pomembno zaradi olimpijskih iger od 9. do 25. februarja prihodnje leto v Pyeongchangu.