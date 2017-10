V NUK na ogled upodobitve slovenskih krajev iz sredine 19. stoletja

Ljubljana, 19. oktobra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) so odprli razstavo Podoba Slovenije v obdobju narodnega prebujenja - upodobitve slovenskih krajev iz sredine 19. stoletja. Postavitev, ki prinaša kolaž najlepših vedut iz sredine 19. stoletja, so pripravili ob istoimenski monografiji raziskovalca upodobitev slovenskih krajev Ivana Stoparja.