Koprski policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi današnje nesreče pri Bertokih

Koper, 19. oktobra - Koprski policisti morebitne očividce prosijo za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče, ki se je ob 10.05 zgodila na hitri cesti pri Bertokih v smeri Ljubljane. Kot so pojasnili, sta bila v nesreči udeležena voznika kombiniranega in osebnega vozila. Oba so poškodovana odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.