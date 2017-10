Razpravljavci izpostavili pomen enakosti na delovnem mestu za uspešnost podjetij

Ljubljana, 19. oktobra - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes gostil javni pogovor o enakosti na delovnem mestu. Sodelujoči so izpostavili, da enakost ter raznolikost in vključenost pri zaposlovanju prispevajo k ekonomski uspešnosti podjetij. Opozorili so tudi na zmotnost mnenja, da so razvite zahodne demokracije imune pred diskriminacijo na delovnem mestu.