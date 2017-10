Poziv vladi k sprejemu sklepov za Slovenijo prihodnosti

Portorož, 19. oktobra - Predstavniki devetih strateških razvojno-inovacijskih partnerstev, gospodarstva in institucij znanja so na današnjem posvetu v Portorožu soglašali, da so za doseganje ciljev razvojnega preboja slovenskega gospodarstva ključni ustrezni kadri. Na vlado so naslovili pet sklepov za Slovenijo prihodnosti.