Na področju obravnave otrok, žrtev zlorab, možnost številnih izboljšav

Ljubljana, 19. oktobra - Sodelovanje med različnimi institucijami in strokami, vključenimi v obravnavo otrok, žrtev zlorab, se sooča s težavami. Odvisno je od okolja, predanosti in medsebojnih odnosov med vključenimi. V zaščito otrok se tudi vračajo zelo konservativne prakse, izvedenci pa včasih delajo v škodo otrok, so ugotavljali na današnjem dogodku o obravnavi otrok.