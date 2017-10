Rado Trifunović na seznam uvrstil tudi evroligaške igralce

Ljubljana, 19. oktobra - Novi slovenski košarkarski selektor Rado Trifunović je objavil širši seznam igralcev za novembrski kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Belorusiji in Španiji. Na njem so tudi igralci, ki nastopajo v evroligi, torej Luka Dončić, Anthony Randolph, Edo Murić, Zoran Dragić in Aleksej Nikolić.