Za petzvezdična doživetja v središče postaviti gosta

Planica, 19. oktobra - Slovenija želi postati turistična destinacija za petzvezdična doživetja. Za to pa je treba v središče postaviti gosta, so poudarili govorci na Slovenskem turističnem forumu, ki se v okviru Dnevov slovenskega turizma odvija v Kranjski Gori in Planici. "Gosta moramo imeti radi," je spomnil Saša Arsenović iz mariborske Galerije Gosposka.