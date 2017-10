ZN: Vsak dan zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili, umre 15.000 otrok

New Delhi, 19. oktobra - Umrljivost otrok, mlajših od pet let se je od leta 1990 znižala z 12,7 milijona na 5,6 milijona smrti lani. Kljub temu na svetu zaradi vzrokov, ki bi se jih lahko preprečilo, vsak dan še vedno umre 15.000 otrok, mlajših od pet let, je razvidno iz danes predstavljenega poročila Združenih narodov.