Odpoklic energijsko hidracijskega napitka Energy Source

Ljubljana, 19. oktobra - Trgovina Topatlet je iz prodaje odpoklicala energijsko hidracijski napitek Energy Source z okusom gozdnih sadežev. Pri proizvodu je bila ugotovljena vsebnost sojinih in mlečnih beljakovin, ki predstavlja tveganje za potrošnike z alergijo na mlečne in sojine beljakovine, na deklaraciji proizvoda pa ni opozorila, da proizvod vsebuje mleko in sojo.