V Novem mestu podpora mladim, ki skušajo priti do prvega stanovanja

Novo mesto, 21. oktobra - Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za podporo mladim, starim do 35 let, ki skušajo na območju Novega mesta priti do prvega stanovanja. Občina bo upravičence pri prenovi in gradnji stanovanj podprla s 1000 evri na enoto, pri mladih družinah pa bo to povečala za četrtino za vsakega otroka, starega do šest let, a največ do vsote 1500 evrov.