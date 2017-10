Čustvene in vedenjske težave otrok vedno bolj zgodaj

Maribor, 19. oktobra - Na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, ki letos obeležuje 65-letnico delovanja, opažajo večjo in zgodnejšo pojavnost težav na čustvenem in vedenjskem področju. Te se pojavljajo že ob vstopu v šolo, zato želijo z letošnjim posvetom med drugim opozoriti na ključno vlogo vzgojiteljev pri zaznavanju teh težav.