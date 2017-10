V Berlinu prvi pogovori o jamajški koaliciji

Berlin, 18. oktobra - V Berlinu so se danes začeli prvi ločeni uvodni pogovori med konservativno unijo CDU in CSU z liberalci (FDP) in Zelenimi o možnem oblikovanju t. i. jamajške koalicije. Stranke naj bi danes iskale predvsem tisto, kar jim je skupno, čeprav se bodo le stežka izognile razlikam, ocenjujejo nemški mediji.