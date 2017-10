Primorske novice: Trgovske zadrege (19. 10.)

Koper, 18. oktobra - Se še spomnite, kdaj je padla odločitev, da 2. januarja ne bo več delovni dan? Tik pred zdajci. Poslanci so z veliko večino in v pičli uri 2. januar vrnili na seznam dela prostih dni. Seveda so ob tem vneto zatrjevali, da ne gre za volilni bonbonček, v Primorskih novicah piše Sonja Ribolica.