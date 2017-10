Po sestanku z občinami še ni jasno, koliko bo vlada upoštevala njihove pripombe

Ljubljana, 18. oktobra - Na današnjem sestanku predstavnikov občin in pristojnih ministrstev za javno upravo in finance so vnovič pretresali rešitve predlagane novele zakona o financiranju občin. Na vladni strani naj bi zdaj ponovno preverili, v kolikšni meri bi lahko pripombe občin upoštevali in vključili v dopolnila, ki bodo predlagana k členom zakona.